Vater eines Mordopfers ruft Biden zu: "Sie müssen mehr tun"

Die Angehörigen von Opfern bei Massakern geben sich mit ein paar Änderungen im US-Waffengesetz nicht zufrieden.

"Es gibt nichts zu feiern", erklärte Manuel Oliver am Montagmorgen in einem Interview mit dem TV-Sender CNN. Wenige Stunden später unterbrach der Vater des bei einem Schulmassaker im Februar 2018 in Parkland, Florida, ermordeten Joaquin, eine Rede von Joe Biden im Garten des Weißen Hauses. Während der US-Präsident ein Gesetz, das ein paar neue Kontrollen für Schusswaffen einführt, als "echten Fortschritt" pries, rief der Vater dazwischen: "Nicht annähernd genug. Sie müssen mehr tun!"

Biden hatte Hunderte Überlebende und ...