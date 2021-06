Vatikan bekämpft Homophobie-Gesetz

Der Vatikan hat gegen ein Gesetz protestiert, das Schwulen, Lesben, Trans- und Bisexuellen mehr Schutz bieten soll. Nun rudert er zurück.

Der Vatikan hat seinen Sitz in Rom und die Kontakte zwischen Klerus und Politik sind bis heute fließend und intensiv. Doch an eine derartige Einflussnahme auf die italienische Politik der jüngeren Geschichte kann man sich nicht erinnern. Stein des Anstoßes ist ein Gesetz gegen Homo- und Transphobie, das nach dem Abgeordneten Alessandro Zan benannte sogenannte Zan-Gesetz. Der Vatikan hat die Regierung zur Änderung des Gesetzesentwurfs aufgefordert. Das Zan-Gesetz verletze das Konkordat, also den 1929 von Benito Mussolini unterschriebenen und 1984 ...