Vatikan: Benedikts Gesundheitszustand bleibt stabil

Der Gesundheitszustand von Benedikt XVI. bleibt "stabil". "Letzte Nacht konnte der emeritierte Papst gut schlafen. Er nahm gestern Nachmittag auch an der Feier der Heiligen Messe in seinem Zimmer teil. Zurzeit ist sein Zustand stabil", erklärte der vatikanische Pressesprecher, Matteo Bruni, am Freitagnachmittag.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Früherer Papst schlief gut und nahm an Messe in seinem Zimmer teil