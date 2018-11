Venedig erstrahlt in Rot für verfolgte Christen

Für die pakistanische Katholikin Asia Bibi und andere verfolgte Christen sollen am 20. November bedeutende Monumente Venedigs in Rot erstrahlen. Die Diskriminierung von Christen stehe selten im Scheinwerferlicht, sagte der katholische Patriarch der Lagunenstadt, Francesco Moraglia, bei der Vorstellung der Initiative in Venedig, wie Kathpress am Samstag meldete.

