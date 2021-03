Venedig verbannt Kreuzfahrtschiffe in den Industriehafen

Seit Jahren warnen Umweltschützer vor den Auswirkungen des Kreuzfahrtverkehrs in Venedig. Nun werden sie gehört.

Touristen sind in Venedig aufgrund der Pandemie derzeit kaum unterwegs. Die Stadt, die sonst unter dem Andrang von bis zu 30 Millionen Besuchern im Jahr ächzt, atmet durch. Doch Venedig ist vom Massentourismus abhängig - trotz all seiner Folgen. Daher haben am Donnerstag vier italienische Minister eine aufsehenerregende Entscheidung getroffen.

Die umstrittenen Kreuzfahrtschiffe, die jedes Jahr für einen Andrang von Kurzzeitbesuchern sorgen, dürfen in Zukunft nicht mehr auf der spektakulären Route durch den Giudecca-Kanal am Markusplatz vorbeifahren, sondern ...