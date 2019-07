Venezolanischer Oppositionspolitiker im Hungerstreik

In Venezuela ist ein inhaftierter Oppositionspolitiker in Hungerstreik getreten. Der Vizepräsident des von der Opposition kontrollierten Parlaments, Edgar Zambrano, befinde sich seit neun Tagen im Hungerstreik, schrieb der selbst erklärte Übergangspräsident des südamerikanischen Krisenstaats, Juan Guaido, am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

SN/APA (Archiv/AFP)/YURI CORTEZ Zambrano gilt als Vertrauter von Guaido