Venezuela: Guaido prangert Festnahme seines Stabschefs an

Der Geheimdienst in Venezuela hat nach Angaben des selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido dessen "Stabschef" festgenommen. Er wisse nicht, wo sich Roberto Marrero jetzt befinde, schrieb Guaido am Donnerstag auf Twitter. Die Geheimagenten hätten ihn gegen 02.00 Uhr in der Nacht (07.00 Uhr MEZ) festgenommen.

SN/APA (AFP)/RONALDO SCHEMIDT Guaidos Stabschef Roberto Marrero wurde von Geheimpolizei festgenommen