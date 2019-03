Venezuela liegt im Dunkeln: Guaido will Notstand erklären

Nach dem tagelangen Stromausfall in Venezuela will der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido den Notstand erklären lassen. Am Montag sollten die Abgeordneten des Parlaments auf einer außerordentlichen Sitzung den Nationalen Notstand erklären. "Wir können nicht den Blick verschließen vor der Tragödie, die unser Land erlebt", sagte Guaido am Sonntag.

SN/APA (AFP)/FEDERICO PARRA Guaido will den nationalen Notstand ausrufen