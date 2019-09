Venezuela startete Militärmanöver an der Grenze zu Kolumbien

Venezuela hat am Dienstag ein Militärmanöver an der Grenze zu Kolumbien begonnen. An der Übung sollen 150.000 Soldaten teilnehmen, wie der Generalstab mitteilte. Armeechef Remigio Ceballos sagte vor Soldaten am Flughafen von La Fría im westlichen Bundesstaat Táchira, die venezolanischen Streitkräfte seien eine "Friedenstruppe", die notfalls aber auch kämpfen werde.

