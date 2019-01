Venezuelas Außenminister weist EU-Ultimatum zurück

Venezuela hat das Ultimatum mehrerer EU-Staaten zur Ausrufung von Neuwahlen innerhalb von acht Tagen zurückgewiesen. "Niemand wird uns Fristen setzen oder sagen, ob es Wahlen gibt oder nicht", sagte der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza am Samstag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

Zuvor hatten unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit der Anerkennung des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido gedroht, sollten keine Neuwahlen ausgerufen werden.

Nach den Worten der Außenbeauftragten Federica Mogherini fordert die EU die rasche Abhaltung freier, transparenter und glaubwürdiger Präsidentenwahlen in Venezuela und die Wahl einer Regierung, die wirklich den Willen der Bürger des Landes repräsentiere.

Sollte in den nächsten Tagen keine entsprechende Ankündigung erfolgen, werde die EU weitere Schritte setzen, einschließlich bezüglich der Anerkennung der Führung des Landes in Einklang mit Artikel 233 der venezolanischen Verfassung, erklärte Mogherini in einer am Samstag veröffentlichten Stellungnahme.

Auch die Niederlande setzten dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro eine Frist von acht Tagen für die Ankündigung von Neuwahlen in dem südamerikanischen Land. Dies teilte Außenminister Stef Blok am Samstag in Den Haag mit. Die Niederlande schlossen sich damit den Regierungen in Berlin, Paris, Madrid und London an, die kurz zuvor eine entsprechende Frist mitgeteilt hatten.

Russland, das Maduro unterstützt, wies die ultimative Forderung nach einer Neuwahl umgehend zurück. Damit werde die innenpolitische Situation "im befreundeten Venezuela" nur verschärft, hieß es aus dem Außenministerium in Moskau. Die offene Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates müsse enden. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte zuletzt Maduro erneut seine Unterstützung zugesichert. Auch China, der Iran und die Türkei schlugen sich auf Maduros Seite.

Guaido, Chef des entmachteten Parlaments, hatte sich am Mittwoch zum Übergangspräsidenten Venezuelas ernannt. Er wurde danach von zahlreichen Regierungen, darunter die US-Regierung, anerkannt. Guaido bedankte sich für den Vorstoß der deutschen Bundesregierung. "Wir danken der deutschen Regierung für die Unterstützung des venezolanischen Volkes in unserem Kampf für eine freie und demokratische Nation", schrieb er auf Twitter.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez äußerten sich auf Twitter in nahezu gleichlautenden Stellungnahmen. "Wir möchten keine Regierungen von der Macht verdrängen, aber wir wollen Demokratie und freie Wahlen in Venezuela", twitterte Sanchez.

Der britische Außenminister Jeremy Hunt twitterte, nach einem Verbot von Kandidaturen für Oppositionskandidaten, Manipulationen von Wahlurnen und zahllosen Unregelmäßigkeiten in einer sehr mangelhaften Wahl sei klar, dass Maduro nicht der rechtmäßige Führer Venezuelas sei. Guaido sei die richtige Person, um Venezuela vorwärts zu bringen. Es sei an der Zeit für einen neuen Start für die leidenden Menschen in Venezuela.

Auch Österreich unterstützt die demokratisch gewählte Nationalversammlung Venezuelas, wie das Außenministerium am Freitag nach einer Sitzung der für Außen- und Sicherheitspolitik zuständigen EU-Botschafter in Brüssel klarstellte. "Ziel muss ein friedlicher demokratischer Prozess im Einklang mit der venezolanischen Verfassung sein", hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Ob Guaidó anerkannt werden soll, sollte es nicht zu raschen Neuwahlen kommen, beantwortete eine Sprecherin auf APA-Nachfrage nicht. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ihrerseits hatte am Donnerstag im Gespräch mit der APA erklärt, man anerkenne nur Staaten, denn "Regierungen kommen und gehen".

Zwar verfügt Guaido international bereits über erheblichen Rückhalt, in Venezuela selbst hat er bisher aber keine echte Machtposition. Um den Druck auf Maduro weiter zu erhöhen, kündigte er für kommende Woche eine weitere Großdemonstration an. "Wir gehen wieder auf die Straße", sagte er. "Venezuela ist aufgewacht, um seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Hier ergibt sich niemand."

