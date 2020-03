Venezuelas Oppositionsführer Guaidó vorgeladen

Venezuelas Justiz hat Oppositionsführer Juan Guaidó wegen eines angeblichen "Putschversuchs" vorgeladen. Wie Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Dienstag im Staatsfernsehen sagte, muss der selbsternannte Übergangspräsident am Donnerstag im Zuge von Ermittlungen wegen eines "Putschversuchs" und eines "Mordversuchs" an Präsident Nicolás Maduro bei der Staatsanwaltschaft erscheinen.

SN/APA (AFP)/CRISTIAN HERNANDEZ Guaidó muss vor die Staatsanwaltschaft