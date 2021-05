Venezuelas Oppositionsführer zu Dialog mit Maduro bereit

Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó hat sich offen für Gespräche mit der autoritären Regierung von Präsident Nicolás Maduro gezeigt. "Venezuela steckt in der schlimmsten Krise seiner Geschichte. Wir brauchen realistische und umsetzbare Lösungen", sagte der selbst ernannte Interimspräsident am Dienstag in einer Videobotschaft. "Wir brauchen ein Abkommen zur nationalen Rettung zwischen den demokratischen Kräften, dem Regime und der internationalen Gemeinschaft."

SN/APA/AFP/FEDERICO PARRA Venezolanischer Oppositionsführer will kleinere Brötchen backen