Venezuelas politische Erzfeinde gehen aufeinander zu

Machthaber Nicolás Maduro und Oppositionsführer Juan Guaidó versuchen sich zum vierten Mal im Dialog.

Schon nach kurzer Zeit platzten in den vergangenen Jahren immer die Verhandlungen. Diesmal soll es anders sein. Im Anthropologischen Museum von Mexiko-Stadt schüttelten sich am Freitag die politischen Erzfeinde Venezuelas die Hände und versprachen, in den kommenden Wochen und Monaten alles für ein Abkommen zu tun, das die Krise in dem Land löst. Nach Monaten der Sondierung begann damit formell der vierte Gesprächsversuch zwischen der linksnationalistischen Regierung Venezuelas und der bürgerlichen Opposition.

Machthaber Nicolás Maduro und Oppositionsführer Juan ...