Venezuelas Präsident Maduro zu Dialog mit Opposition bereit

Nach dem Sieg der regierenden Sozialisten bei der umstrittenen Parlamentswahl in Venezuela bekräftigt Präsident Nicolás Maduro seine Bereitschaft zu einem Dialog mit der Opposition. Er stehe für Gespräche mit allen politischen Gruppen zur Verfügung, sagte er am Dienstag. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder von Norwegen moderierte Dialogversuche gegeben, um die politische Krise beizulegen.

SN/APA (AFP)/YURI CORTEZ Maduro versicherte seine Bereitschaft zum Dialog