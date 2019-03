Verbliebene Jihadisten in letzter Bastion unter Beschuss

Von ihrer letzten Bastion in Syrien haben die verbliebenen Kämpfer der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) am Mittwoch noch einmal einen Angriff gestartet. Nachdem sich am Vortag erneut tausende Jihadisten ergeben hatten, griff die IS-Miliz im Morgengrauen unter dem Schutz eines Sandsturms die Belagerer mit Selbstmordattentätern an.

SN/APA (AFP)/DELIL SOULEIMAN Die Stadt wird kontinuierlich unter Beschuss genommen