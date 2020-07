Verbot von TikTok für Trump "eine von mehreren Optionen"

US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Angaben Maßnahmen gegen die chinesische Online-Videoplattform TikTok zu ergreifen - bis hin zum Verbot. "Wir sehen uns TikTok an. Vielleicht verbieten wir TikTok. Vielleicht tun wir ein paar andere Dinge", sagte Trump am Freitag in Washington.

Der US-Präsident stellt ein Verbot der chinesischen App in den Raum