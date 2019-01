Verdächtige Pakete an Botschaften in Australien verschickt

In Australien sind bei mehreren Botschaften und Konsulaten verdächtige Pakete eingegangen. Der Hintergrund ist noch unklar, die Päckchen werden untersucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Inhalt könnte es sich um das krebserregende Material Asbest handeln. Die Konsulate der USA, Großbritanniens und Neuseelands in Melbourne bestätigten den Eingang eines verdächtig wirkenden Pakets.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Die verdächtigen Päckchen werden von der Polizei untersucht