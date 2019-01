Verdächtige Post für Botschaften in Australien

Bei mehreren ausländischen Vertretungen in Australien ist am Mittwoch Post mit einem verdächtigen weißen Pulver eingegangen. Betroffen waren nach Angaben der Polizei sowohl Botschaften in der Hauptstadt Canberra als auch Konsulate in Melbourne. Bis zum Abend (Ortszeit) gab es noch keine Klarheit, ob die Substanzen harmlos oder gefährlich sind. Sicherheitshalber wurden mehrere Gebäude geschlossen.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Die verdächtigen Päckchen werden von der Polizei untersucht