Vereidigung der Präsidentschafts-Rivalen in Afghanistan

Im Streit über den Ausgang der Präsidentenwahl in Afghanistan haben sich beide Rivalen ins Amt einführen lassen. Ashraf Ghani, den die Wahlkommission zum Wahlsieger erklärt hatte, leistete seinen Amtseid am Montag im Präsidentenpalast in Kabul. Gleichzeitig ließ sich auch sein Konkurrent, Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, in einer eigenen Zeremonie in Kabul als Präsident vereidigen.

SN/APA (AFP)/WAKIL KOHSAR Ghani trat seine zweite Amtszeit an