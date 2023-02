Vereinte Nationen suchen Geld für Jemen-Hilfe

Nach fast acht Jahren Bürgerkrieg ist die humanitäre Not im Jemen südlich von Saudi-Arabien immens. Die Vereinten Nationen (UN) wollen am Montag in Genf bei Geberländern um Spenden werben. Mehr als 20 Millionen Menschen brauchten Unterstützung, fast zwei Drittel der Einwohner des Landes.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Vereinte Nationen werben in Genf bei Geberländern um Spenden