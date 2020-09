Vereinte Nationen feiern 75-jähriges Bestehen ohne Trump

Mit einem Festakt haben die Vereinten Nationen am Montag ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert - überraschend aber ohne US-Präsiden Donald Trump. Eigentlich hätte er sich mit einer im Voraus aufgezeichneten Video-Botschaft als erster Vertreter der 193 Mitgliedsstaaten äußern sollen. Stattdessen redete nur die amerikanische Vize-Botschafterin Cherith Norman Chalet. Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird sich per Videobotschaft an die Gemeinschaft wenden.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/DREW ANGE Mehr als 180 Redner - größtenteils virtuell - erwartet