Verfassungsgericht verbot Oppositionspartei in Thailand

Kurz vor der Parlamentswahl in Thailand hat das Verfassungsgericht eine der wichtigsten Oppositionsparteien verboten. Nach einem Machtwort von König Maha Vajiralongkorn beschloss das oberste Gericht des südostasiatischen Landes am Donnerstag in Bangkok die Auflösung der Partei Thai Raksa Chart (TRC).

König Vajiralongkorn sprach ein Machtwort