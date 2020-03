Verfassungsreferendum in Russland könnte sich verzögern

Die für den 22. April geplante Volksabstimmung in Russland über die größte Verfassungsreform in der Geschichte des Landes könnte wegen der Corona-Pandemie notfalls verschoben werden. "Wir sind bereit dazu", sagte Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Die Behörden werden demnach vor dem Abstimmungstermin alle Risiken bewerten und dann entscheiden.

SN/APA (AFP)/MIKHAIL KLIMENTYEV Putin auf dem Weg in eine neue Amtsperiode