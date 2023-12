Verfassungsschutz: AfD in Sachsen ist rechtsextremistisch

Der Verfassungsschutz im ostdeutschen Bundesland Sachsen hat den Landesverband der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Das teilte das Landesamt für Verfassungsschutz am Freitag in Dresden mit. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte AfD-Landesverband mit einer solchen Einstufung. Damit dürfte sich der Druck in Richtung eines Parteiverbotsverfahrens erhöhen.

BILD: SN/APA/DPA/KLAUS-DIETMAR GABBERT Deutsche Rechtspopulisten möglicherweise vor dunklen Zeiten