Vergabe von Aufgabenbereichen in EU-Kommission abgeschlossen

Die schwierigen Verhandlungen über die Vergabe der Aufgabenbereiche in der neuen EU-Kommission sind abgeschlossen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus informierten Kreisen. Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Verteilung der Aufgabenbereiche am Mittag (12.00 Uhr) bekannt geben.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Das Team um Ursula von der Leyens steht fest