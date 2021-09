Verhältnis EU-NATO soll neu aufgestellt werden

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europa in enger Zusammenarbeit mit der NATO militärisch stärken. Dazu bereite die EU-Kommission eine Gemeinsame Erklärung mit dem transatlantischen Verteidigungsbündnis - mit den USA als führende Macht - vor, sagte von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.

SN/APA/AFP/POOL/YVES HERMAN Von der Leyens zweite Rede zur Lage der EU