Vor dem möglicherweise entscheidenden Angriff auf die letzte Bastion der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Ostsyrien laufen Verhandlungen über die Freilassung der verbliebenen Zivilisten. Die internationale Anti-IS-Koalition teilte am Donnerstag mit, dass die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) mit den Jihadisten über den Abzug der Zivilisten aus Baghuz verhandelten.

SN/APA (AFP)/DELIL SOULEIMAN Ein Kämpfer in der letzten IS-Hochburg Baghuz