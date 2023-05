Verhandlungen über US-Schuldengrenze unterbrochen

Die zähen Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA sind nach ermutigenden Signalen am Freitag abrupt unterbrochen worden. Die republikanischen Unterhändler verließen die Gespräche nur etwa eine Stunde nach Beginn, wie US-Medien berichteten. Der Verhandlungsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Garret Graves, sagte vor Journalisten, die Demokraten von Präsident Joe Biden agierten "unvernünftig" und in den Gespräche gebe es eine Pause.

BILD: SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Das amerikanische Volk erwartet sich eine Einigung