Verhandlungen zum Iran-Abkommen gehen Mittwoch weiter

Die Verhandlungen zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran werden nächste Woche fortgesetzt. Der Vorsitzende der iranischen Delegation, Abbas Araqchi, kündigte ein erneutes Treffen der Delegierten am Mittwoch an. Die Europäische Union bezeichnete die erste Woche der Gespräche in Wien als "konstruktiv". Der Vorsitzende des Gesprächsformats und politische Direktor der EU, Enrique Mora, sagte am Freitag, die Gespräche seien "konstruktiv und ergebnisorientiert" verlaufen.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR EU-Vertreter Mora bezeichnete erste Gesprächsrunde "konstruktiv"