Verkehr durch Streik in Frankreich weiter beeinträchtigt

Mitarbeiter des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs in Frankreich haben ihren vor gut drei Wochen begonnenen Streik gegen die geplante Pensionsreform fortgesetzt. In der Hauptstadt Paris blieben am Donnerstag erneut Dutzende Metro-Stationen geschlossen, wie die Pariser Verkehrsbetriebe RATP mitteilten.

Von den TGV-Zügen waren nur etwa halb so viele wie üblich unterwegs