Verkehr in Frankreich weiterhin stark eingeschränkt

Der Dauerstreik gegen die geplante Pensionsreform hat den öffentlichen Nah- und Fernverkehr in Frankreich weiterhin lahmgelegt. In der Hauptstadt Paris standen am Sonntag 13 der 16 Metro-Linien komplett still, wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilten. Mehr als 1200 Helfer seien im Einsatz, um Fahrgäste zu informieren. Am Montag gebe es eine "deutliche Verbesserung", versprach RATP.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN