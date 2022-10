Verletzte bei Angriff auf Regierungsviertel in Bagdad

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind kurz vor Beginn der Parlamentssitzung zur Wahl eines neuen Staatspräsidenten nach Militärangaben neun Raketen im Regierungsviertel eingeschlagen. Dabei seien mehrere Sicherheitskräfte in der sogenannten Grünen Zone verletzt worden, teilte das Militär am Donnerstag mit, ohne Details zu nennen. Dazu bekannte sich zunächst niemand.

SN/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Die Grüne Zone in Bagdad ist stark gesichert