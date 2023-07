Verletzte bei neuen russischen Angriffen auf Odessa

Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen verletzt worden. "Im Morgengrauen haben die Russen Raketen des Typs Kalibr von einem Raketenkreuzer abgeschossen, den sie nachts zum Patrouillieren ins Schwarze Meer entsandt haben", teilte der Chef der Militärverwaltung, Oleh Kiper, am Freitag auf Telegram mit. Es handle sich um die vierte Attacke auf die Stadt in dieser Woche.

BILD: SN/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV Seit Tagen gibt es russische Angriffe auf Odessa