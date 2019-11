Verletzte bei Protesten in Hongkonger Einkaufszentren

Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Einkaufszentren in Hongkong sind mehrere Menschen verletzt worden. In Shopping Malls in den Orten Tai Po, Tuen Mun und Sha Tin lieferten sich Polizei und Demonstranten am Sonntag ein Katz- und Maus-Spiel, es kam zu Handgemengen und Vandalismus.

