Verletzte bei schweren Ausschreitungen in Korsika

Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika ist es am Mittwochabend zu schweren Ausschreitungen in mehreren Städten gekommen. In Bastia im Norden der Insel wurden 23 Polizisten, mindestens drei Demonstranten sowie ein Fotojournalist verletzt, wie die Präfektur der Region Haute-Corse am Abend mitteilte. Gewalttätige Demonstranten hätten Polizisten am Präfekturgebäude der Stadt unter anderem mit 95 Molotow-Cocktails angegriffen, hieß es.

SN/APA/AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANC Französische Gendarmen wurden in Ajaccio angegriffen