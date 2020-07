Verletzte in Belgrad nach Protesten gegen Ausgangssperre

Bei Protesten gegen eine geplante neue Corona-Ausgangssperre in Serbien ist es zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten warfen am Dienstagabend in Belgrad Steine auf Polizisten und feuerten Leuchtraketen ab, wie Fernsehbilder zeigten. Eine Gruppe Demonstranten stürmte das Parlamentsgebäude. Die Polizei setzte Tränengas ein. 43 Polizisten und 17 Demonstranten wurden verletzt.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Sturm auf Parlamentsgebäude in Belgrad