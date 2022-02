Verloren und verlassen im Grenzstau zur freien Welt

Zehntausende Ukrainer versuchen nach Polen zu flüchten. Manche verlieren dabei nicht nur die Hoffnung.

Das Großmütterchen hätte es fast geschafft in den friedlichen Teil Europas. Doch das Herz der betagten Ukrainerin versagte kurz vor dem Grenzübergang Krakowez. Vermutlich, weil sie die Kraft verlassen hat während der langen Flucht über die verstopften Autobahnen der Ukraine. Ihr Sohn bearbeitet mit beiden Händen den Brustkorb der Seniorin. Sie ist in einer Schlange vor der Raststätte zusammengesackt. Ukrainer ziehen Rollkoffer hinter sich her. Kinder klammern sich in der Morgenkälte an ihre Mütter. Alle stehen an, um sich die ...