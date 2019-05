Vermehrt Entführungen in Nigeria: Pastor unter Opfern

In Nigeria steigt die Zahl der Entführungen stetig an. So wurden allein zwischen Sonntag und Dienstag früh mindestens 27 Menschen verschleppt, wie die Online-Zeitung "Premium Times" laut Kathpress am Mittwoch berichtete. Besonders betroffen ist demnach aktuell der Teilstaat Kaduna im Norden des Landes.

Dort waren am Wochenende auch ein Pastor der Evangelikalen Kirche Westafrikas (ECWA), dessen Tochter und 14 Gemeindemitglieder entführt worden. Nach Einschätzung des Vorsitzenden der Christlichen Vereinigung Nigerias (CAN) im Teilstaat Kaduna, Joseph Hayab, suchten die Täter gezielt nach dem Pastor: Sie hätten der Bevölkerung mit Schüssen gedroht, falls man sie nicht zu dem Pastor bringen wolle, sagte Hayab der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Mit den Entführungen wird Lösegeld erpresst. Sie gelten aber auch als Strategie, um Angst in ländlichen Gebieten zu schüren. Wer hinter den Entführungen steckt, war vorerst unklar. In der Vergangenheit hat die Terrorgruppe "Boko Haram" immer wieder Menschen in Nigeria, aber auch in den Nachbarländern Tschad, Niger und Kamerun verschleppt. Seit 2009 töteten die sunnitischen Fundamentalisten zudem Zehntausende Menschen und vertrieben rund 2,5 Millionen weitere aus ihrer Heimat. Ziel der Extremisten ist eine strenge Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia. Quelle: APA