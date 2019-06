Vernachlässigte Migrantenkinder aus US-Grenzlager verlegt

Nach der Aufdeckung besorgniserregender Zustände in einem US-Grenzlager für Migrantenkinder ist ein Großteil der Minderjährigen verlegt worden. Dies berichtete die "New York Times" am Montag (Ortszeit). Nach Angaben der US-Zeitung lebten Hunderte Kinder über Wochen in dem Lager in Clint nahe El Paso (Bundesstaat Texas), das eigentlich für eine kurze Übergangszeit gedacht war.

SN/APA (AFP/GETTY IMAGES/JOE RAEDLE Migranten aus Mittelamerika kommen in El Paso an