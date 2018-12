Verschärfte Debatte über Bootsflüchtlinge in Großbritannien

Die Debatte über Bootsflüchtlinge in Großbritannien hat zum Jahreswechsel weiter an Schärfe zugenommen. Medienberichten zufolge wurden auch am Montag Migranten an Englands Kanalküste aufgegriffen, die in einem kleinen Boot den Ärmelkanal überquert hatten.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Innenminister Javid berief einen Krisenstab ein