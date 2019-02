Auf der Insel und in der EU verstärkt sich die Meinung, dass der Austritt der Briten zum 29. März geordnet nicht zu schaffen ist.

Premierministerin Theresa May hat die für diese Woche angesetzte Parlamentsabstimmung über den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Austrittsdeal bis spätestens 12. März verschoben. Sie will sich so mehr Zeit verschaffen, um in Gesprächen mit der EU weitere Zugeständnisse zu erreichen.

...