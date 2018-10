Verschwinden Khashoggis: Saudi-Arabien weist Vorwürfe zurück

Saudi-Arabien weist den Verdacht zurück, der Regierungskritiker Jamal Khashoggi sei im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul entführt worden. Khashoggi sei verschwunden, nachdem er das Konsulat am Mittwoch verlassen habe, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag. Khashoggi ist einer der bekanntesten Journalisten in Saudi-Arabien.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Seine Verlobte befürchtet, Khashoggi ist entführt worden