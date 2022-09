"Bis wir unsere Söhne finden" - die Suche nach den verschwundenen Studenten in Mexiko geht weiter

Vor acht Jahren verschwanden in Mexiko 43 Studenten. Noch heute ist unklar, was genau mit den jungen Männern passierte. Ihre Eltern fordern Aufklärung - und allmählich tut sich was.

Er sei müde, sagt Estanislao Mendoza. Er sei ja auch schon 63 und die vergangenen acht Jahre hätten ihre Spuren hinterlassen. Am Körper, vor allem aber in der Seele. Es ist ein Tag in der zweiten Septemberhälfte, kurz bevor sich das Verbrechen an den 43 mexikanischen Studenten von Ayotzinapa zum achten Mal jährt. Mendoza und viele andere der Eltern der verschwundenen Männer sind aus dem südlichen Bundesstaat Guerrero nach Mexiko-Stadt gekommen, um dort mit Protesten an das ungesühnte Verbrechen zu ...