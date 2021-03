Verspielte Chancen: Warum Revolutionen scheitern

Warum scheitern Revolutionen? Und was macht sie erfolgreich? Historiker Philipp Ther versucht Antworten.

Philipp Ther ist Historiker an der Uni Wien und Gründungsvater des Research Center for the History of Transformations.

Immer wieder versuchen Menschen, die politischen Verhältnisse umzustürzen, durch die sie geknechtet und ausgebeutet werden. Der Ruf nach einer Revolution wird dann laut. Wie definieren Sie selbst, was eine Revolution ausmacht? Philipp Ther: Eine Revolution ist nicht nur der Sturz einer Regierung und ein Regimewechsel. Sondern eine tief greifende soziale, wirtschaftliche, häufig sogar kulturelle Veränderung. Das lateinische Wort "revolutio" meint ...