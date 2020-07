Verstöße gegen Waffenstillstand in der Ostukraine gemeldet

In der Ostukraine ist ein neuer Waffenstillstand in Kraft getreten. Wie die ukrainische Armee am Montag im Online-Dienst Facebook mitteilte, gilt seit Mitternacht eine "vollständige und umfassende Feuerpause" mit den pro-russischen Separatisten. Trotzdem werden Verstöße gemeldet.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANATOLII STEPAN Seit 2014 wird im Donbass gekämpft