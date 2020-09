Verstorbene US-Richterin Ginsburg wird im Kapitol aufgebahrt

Der Sarg der verstorbenen US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg wird am Freitag im Kapitol aufgebahrt, dem Kongressgebäude in der Hauptstadt Washington. Die liberale Richterin ist nach der 2005 verstorbenen Bürgerrechts-Ikone Rosa Parks erst die zweite Frau in der US-Geschichte, der diese Ehre zuteil wird. Für den Vormittag ist im Kapitol eine Trauerzeremonie geplant. Ginsburg war vergangene Woche im Alter von 87 Jahren an Krebs gestorben.

SN/APA (AFP)/ALEX WONG Ruth Bader Ginsburg hinterlässt eine große Lücle