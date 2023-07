Verteidigungsministerin Tanner reist in die Schweiz

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) reist am Donnerstag in die Schweiz. Am Freitag soll dann in Bern bei einem trilateralen Treffen mit der Eidgenossenschaft und Deutschland eine Absichtserklärung zum europäischen Luftraum-Verteidigungssystem "European Sky Shield" unterzeichnet werden. Tanner wird im Rahmen ihres Besuchs auch ihre Amtskollegen aus der Schweiz und Deutschland, Viola Amherd, und Boris Pistorius, treffen.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH (ARCHIV)/GEOR Verteidigungsministerin Klaudia Tanner