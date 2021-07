Vertrauen in Chinas Impfstoffe schwindet

Die Wirksamkeit ist niedriger als bei anderen Vakzinen. Südostasiatische Länder suchen daher vermehrt nach Ersatz.

Wer erfahren will, welche Erfolgsgeschichten China dem Rest der Welt erzählen will, muss die "Global Times" lesen. Das Propagandablatt erscheint auf Englisch, es richtet sich nicht an die heimische Leserschaft, sondern an das internationale Publikum. Die Erfolge chinesischer Impfstoffe nehmen dort derzeit viel Raum ein.

Jüngst zitierte das Blatt einen Sprecher des chinesischen Außenministeriums mit der Nachricht, dass sich Staats- und Regierungschefs aus 30 Ländern mit chinesischen Impfstoffen hätten impfen lassen. Kurz zuvor hatte es vermeldet, dass China ...