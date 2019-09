Vertrauensdebatte und Kritik an Conte im italienischen Senat

Im italienischen Senat hat am Dienstag die Debatte über das Regierungsprogramm von Premier Giuseppe Conte begonnen. Am Abend folgt die Vertrauensabstimmung. Die Regierungsparteien verfügen im Senat über eine knappe Mehrheit. Die neue Regierung hatte am Montagabend bereits das Vertrauensvotum in der Abgeordnetenkammer gewonnen. Zuvor hatte Conte um das Vertrauen des Parlaments geworben.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Italiens Premier muss das Vertrauen des Parlaments erringen