Vertrauter rechnet mit weiterer Verurteilung Nawalnys

Ein Vertrauter des inhaftierten russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny hat vor der Urteilsverkündung in einem weiteren Prozess gegen den Kreml-Kritiker wenig Hoffnung auf einen Freispruch. Es werde "wahrscheinlich 20 Jahre geben oder 18", sagte Leonid Wolkow am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Das genaue Strafmaß spiele "eigentlich keine Rolle", sagte Wolkow, der in Litauen im Exil lebt.

Nawalny verbüßt bereits eine neunjährige Strafe